Второй день рождения: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали праздничные фото младшего сына

Принцу Луи сегодня исполняется два года.

В четверг, 23 апреля, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполняется два года.

В день рождения детей семья герцога и герцогини Кембриджских традиционно делится их новыми фото. Автором фото является Кейт Миддлтон. Она сама снимает своих детей и поэтому фото получаются не официальным и очень милыми.

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Малыш Луи еще очень редко появляется на публике. Из фото видно, как юный принц подрос. Герцогиня Кембриджская сделала эти снимки в начале апреля.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фото накануне второго дня рождения принца Луи», — сказано в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

В этом году день рождения принца пришелся на пандемию коронавирус, поэтому его отметят в тесном семейном кругу. Хотя какое может быть тесный круг, если у именинника есть старшие брат и сестра — шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта. Наверное, в поместье в Норфолке, где герцог и герцогиня находятся в самоизоляции, будет шумно и весело.

Интересно, что на фото руки принца Луи были окрашены всеми цветами радуги. И это не случайно, поскольку именно такая расцветка является символом поддержки сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Поклонников изрядно захватили снимки подросшего Луи. Многие из пользователей в комментариях отметили, что он больше всего из всех королевских детей похож на мать.

"До чего очаровательный малыш! С праздником!", "Миникопия Кейт", "Красавчик так подрос уже! Просто чудо", "Волшебный принц, с днем рождения!" - написали под снимками подписчики супруги.

В последний раз семья показала принца Луи, когда приняла участие в трогательном флешмобе - маленькие принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта благодарили врачам, которые ведут борьбу с пандемией коронавирус.

Интересные факты из биографии маленького, но известного на весь мир принца Луи

1. Полное имя принца – Луи Артур Чарльз. Он родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии, там где и его старший брат принц Джордж и сестра принцесса Шарлотта.

2. Луи - шестой правнук королевы Елизаветы II, третий внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, третий ребенок герцогов Кембриджских Уильяма и Кэтрин.

3. Когда в сентябре 2017 года дворец официально объявил о беременности герцогини Кембриджской, сразу стало известно и о том, что родится наследник в апреле. Однако пол будущего члена королевской семьи была неизвестной до самого его рождения. Кембриджи любят сюрпризы, так же они сделали и в первую беременность Кэтрин.

4. Луи родился весом 3800 килограммов, с таким же весом родился и принц Джордж, а вот вес их сестры Шарлотты была на сто граммов меньше - 3700 килограммов.

5. В момент своего рождения принц стал пятым в порядке британского престолонаследия после деда Чарльза, отца Уильяма, брата Джорджа и сестры Шарлотты. Луи является первым в истории британского королевского дома мужем, который, имея старшую сестру, не опередил ее в линии престолонаследия, согласно выпущенным актом 2013 года.

6. Во время рождения сын Кембриджей получил имя Луи Артур Чарльз. Луис - в честь Луиса Маунтбеттена - дяди принца Филиппа. Имя Луи также является четвертым именем отца ребенка, герцога Кембриджского, и есть в полном имени принца Джорджа — оно звучит как Джордж Александр Луи.

7. Крещение принца Луи состоялось 9 июля 2018 года в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Велбі. Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской пары: Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

8. Принц Луи имеет титул Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

9. Принц Луи больше похож на свою маму – герцогиню Кембриджскую снаружи - из всех ее детей.

10. Уже в год и один месяц принц умело ходил, а его первым словом было "Мэри". Герцогиня Кэтрин как-то во время интервью рассказала, что это потому, что на ее кухне много книг Мэри Берри, и все они находятся на уровне доступа маленького принца. Детей обычно очаровывают большие картинки в книжках, вот принц и повторял то, что видел так часто и слышал от своей матери.

Отметим, младшим правнуком королевы Елизаветы II пока остается Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, который 6 мая отметит свой первый день рождения.