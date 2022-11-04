Знаменитость считает, что он врал в прессе о том, что записался в ряды терробороны.

Певица Анастасия Приходько высказалась в адрес рэпера Потапа. В интервью шоу "Слава+Таня" Слава Демин спросил у знаменитости о людях, в которых она разочаровалась после полномасштабного вторжения РФ. Вот что ответила Настя:

"Потап! Потому что когда он начал давать интервью о том, что, будучи в Испании, его записали в терроборону в Украине - это уже полная ахинея. Он приехал сюда только по той причине, что у него начались съемки шоу на одном из каналов".

Отметим, что это уже не первый раз, когда Анастасия Приходько остро критиковала тех мужчин, которые уехали за границу во время войны. Ранее исполнительница говорила:

"Разговаривала с моим другом на тему того, как принимать наших мужчин в момент победы, которые в свое время уехали за границу во время полномасштабной войны. Ну, все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, и рядом стоит Патап, Влад Яма, Монатик и так далее… Мне говорить им: "Поздравляю с победой"? Или говорить: "Я так рада, что вы вернулись"... Или вроде: "О, как здорово, что мы все вместе"? Или обнять и поддержать словами: "Как тебе там было тяжело, слава Богу, что все хорошо"... Ну вот что? У меня есть одна версия, как их можно называть – "чангалисты". Короче, интересен был разговор с другом, но консенсуса в этой теме мы не достигли".

Напомним, недавно Приходько призвала забрать украинский паспорт и награды у Лорак, Лободы и Повалий.

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