Лорак после длительного молчания о войне в Украине решила оправдаться.

Опальная певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, долго молчала о войне в Украине, несмотря на то, что именно здесь она родилась и выросла. С начала полномасштабного вторжения она ни разу не озвучила свою позицию, а лишь скрывалась от общественности.

Пока в Украине погибают военные, женщины и дети, она уже успела выступить на корпоративах за границей. Но о войне на Родине так и не обмолвилась.

Последней каплей для украинцев стало то, что Лорак назвала себя самой титулованной певицей Украины, чтобы поехать с туром в Европу. Но и там ей оказались не рады. Украинская диаспора постаралась, чтобы концерты предательницы отменили.

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И только после этого певица решилась высказаться о войне. Она обнародовала обращение к поклонникам на своем официальном сайте.

"Я пишу это письмо от чистого сердца. Я долго молчала, и, наверное, это было ошибкой, поскольку это молчание использовалось против меня. Теперь я хочу расставить все точки над "і", высказать, что я действительно чувствую. В последнее время мое имя цинично используется для разнообразных политических и медийных манипуляций. При этом моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к Родине впитала с самого детства. Я родилась в прекрасном буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками. На протяжении 20-ти лет моей творческой деятельности, я прославляю Украину по всему миру, на всевозможных конкурсах и фестивалях, принося награды и формируя положительный образ Украины. Моя миссия как артиста нести музыку, дарить людям радость", - написала Лорак.

Она добавила, что нельзя смешивать два понятия - "артист" и "политик". При этом, по ее словам, именно политики сейчас используют ее имя с целью своих грязных игр.

"Я сделала свой выбор – нести любовь людям через музыку. Это всегда было и будет моим выбором: служить людям своим творчеством. Когда я на сцене, со зрителями меня объединяют – музыка и любовь. Когда я пою, я пою для всех и не разделяю своего зрителя по национальности или религии, по цвету кожи или сексуальной ориентации. Для меня, это не черный или белый, это просто люди, которые любят мою музыку, а я пою для них", - добавила Лорак.

"Никто не вправе мне диктовать, каким образом мне любить и поддерживать свою страну. Свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан я делаю не под треск телекамер, а так, как считаю нужным и достойным. Я не прошу всех соглашаться со мной, но я прошу уважать мое мнение. Потому что демократия – это уважение мнения других. Это цивилизованный путь любого демократического государства, в котором главной ценностью считается человеческая жизнь, семья, мир и процветание. Поэтому ни "ДНР", ни "ЛНР", ни "Правый сектор", ни "Свобода", не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне", - подытожила певица.

Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины предательница Ани Лорак решила удалить свою страницу в Instagram, ведь ее там критиковали за молчание по поводу агрессии России. И вот спустя полгода она вновь объявилась в соцсетях и отличилась "пустым" постом - в нем ни слова осуждения преступных действий Кремля.

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