Танцора, который покинул нашу страну и находится за границей, активно обсуждают уже не первый месяц.

Влад Яма, которому удалось выехать из Украины незадолго до начала полномасштабной войны, регулярно получает порцию критики из-за того, что не вернулся на родину. Многие поклонники перестали уважать его за то, что он якобы скрывается от службы в армии и никак не помогает своей стране.

Сейчас продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал поведение коллеги, с которым ранее не один год вместе работал. В STAND UP Battle Club Игорь признался, что Влада не осуждает.

"Мы очень давно не виделись. Я его уважаю. Его есть за что уважать. Это его решение. Пусть он разъясняет. На мой взгляд, несколько тысяч мужчин поступили так же, как и он. Это, безусловно, не делает их героями. Пусть он сам за себя отвечает. Я не исключаю, что из него в армии толку, как из козла молока. Это цинично звучит по отношению к тем, кого мобилизовали. Я их не оправдываю. Ну, я знаю, какой боец ​​Влад Яма. Мы можем ему сказать: "Позор. Больше не приезжай". Но это неправильно. Пусть он сам расскажет свою легенду", - сказал именитый продюсер.

Напомним, Влад Яма опозорился шуткой в день трагедии в Умани и попытался оправдаться.

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