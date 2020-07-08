Не порно, а фильмы ужасов: известного порноактера обвинили в насилии на съемках

Заманивать жертв ему помогала жена.

Десять порноактрис обвинили своего 43-летнего коллегу Райана Мэдисона в сексуальном насилии.

Как пишет Daily Mail, к произошедшему была также причастна супруга Мэдисона Келли, которая помогала ему заманивать женщин.

Читайте такжеУшедшую в порно дочь Спилберга задержала полицияАктрисы заявили, что съемки с Мэдисоном обычно проводила женская команда, что, по их мнению, помогало ему вызвать доверие у своих будущих жертв. В процессе он требовал от партнерш участвовать в сценах, на которые они не давали согласия.

Порноактриса Кинсли Картер рассказала, что ей был 21 год, когда она подверглась насилию со стороны Мэдисона. Она также сообщила, что съемки с ним превратились для нее в «фильм ужасов».

Картер отметила, что дом в Калифорнии, где Мэдисон снимает фильмы, сильно удален от других жилых домов. По мнению актрисы, другие девушки из-за этого могут почувствовать себя там в полной изоляции: «Главная причина, по которой я сейчас об этом говорю, заключается в том, что меня никто не предупреждал заранее. Я хочу, чтобы другие девушки знали о нем».

Ее коллега Аннабель Редд пожаловалась на то, что Мэдисон «нарушил ее границы». Актриса Лекси Лор подчеркнула, что Мэдисон давно известен в индустрии фильмов для взрослых как насильник. Девушка уточнила, что тоже стала его жертвой, когда ей было 19 лет.

Ранее УНИАН писал, как в изнасиловании был обвинен 67-летний порноактер Рон Джереми.

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