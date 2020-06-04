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Победительница шоу "Холостяк" в прозрачном белье показала пышную грудь

10:56, 04 июня 2020
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Даша - победительница проекта "Холостяк-10" / instagram.com/dasha_ulyanovaa

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На снимке девушка позирует в прозрачном черном кружевном белье, сквозь которое видно ее пышный бюст. Одну грудь прикрывают волнистые волосы, вторую – девушка застенчиво прикрыла рукой, держась за завязку. Продемонстрировала Даша и красивый вечерний макияж. 

Ульянова также показала снимок, на котором она запечатлена в черном платье с цветочными аппликациями и пикантным декольте. Ее образ дополнила та же прическа и мейкап. Именно в этом аутфите девушка приняла участие в эфире пост-шоу "Холостяка". 

Инстаграм Даша Ульянова
Инстаграм Даша Ульянова

Ранее Даша показала фото топлес. Она позировала в одних джинсах спиной к фотокамере, демонстрируя свои сексуальный ягодицы. 

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Теги: #Холостяк