Победительница шоу "Холостяк" в прозрачном белье показала пышную грудь

Даша Ульянова не перестает радовать своих подписчиков откровенными снимками.

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова опубликовала в Instagram новое пикантное фото.

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На снимке девушка позирует в прозрачном черном кружевном белье, сквозь которое видно ее пышный бюст. Одну грудь прикрывают волнистые волосы, вторую – девушка застенчиво прикрыла рукой, держась за завязку. Продемонстрировала Даша и красивый вечерний макияж.

Ульянова также показала снимок, на котором она запечатлена в черном платье с цветочными аппликациями и пикантным декольте. Ее образ дополнила та же прическа и мейкап. Именно в этом аутфите девушка приняла участие в эфире пост-шоу "Холостяка".

Ранее Даша показала фото топлес. Она позировала в одних джинсах спиной к фотокамере, демонстрируя свои сексуальный ягодицы.

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