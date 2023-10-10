Девушка поощряет насилие боевиков ХАМАС по отношению к израильтянам.

Американская модель и порнозвезда Мия Халифа неоднократно высказывалась в поддержку агрессии боевиков ХАМАСа по отношению к израильтянам. Она поддерживает не только войну, но и убийства людей.

Кроме того, в социальной сети Х она просила "передать борцам за свободу в Палестине" переворачивать телефоны и снимать горизонтальные видео, чтобы можно было лучше рассмотреть насилие над израильтянами.

Также она сравнила вторжение России в Украину с нападением ХАМАСа на Израиль:

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"Так вы поддерживаете Украину, когда Россия вторгается, но не Палестину".

Из-за таких высказываний известный мужской глянец Playboy прекратил с ней сотрудничество. В своем заявлении они отметили, что их редакционная политика не поддерживает насилие и его пропаганду.

"Мы пишем сегодня, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить сотрудничество Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Мии на нашей платформе. Мия сделала отвратительные и достойные порицания комментарии, в которых прославляла нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей" , – говорится в заявлении.

Напомним, известная украинская певица оказалась в эпицентре взрывов в Израиле.

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