Звезда сильно испугалась во время съемок клипа, для которого она "превратилась" в русалку.

Известная певица Шакира показала курьезное видео, сделанное во время съемок ее нового клипа. Звезда играла роль русалки, которая лежала посреди мусора.

В какой-то момент рядом с Шакирой оказалась крыса. Грызун внезапно прыгнул в сторону певицы. Она была так испугана, что завизжала.

Однако певица не стала пытаться скрыть курьезную ситуацию. Вместо этого она решила "хайпануть". Шакира смонтировала смешной ролик, на котором ее крик повторяется несколько раз.

"Вещи, которые случаются даже с русалками", - подписала видео Шакира.

Забавный ролик понравился фанам. Всего за сутки видео собрало почти 1,5 миллиона лайков. Помимо этого, пользователи активно комментируют "рилз" от Шакиры.

Поклонники певицы пишут, что их позабавила реакция звезды на крысу. Комментаторы шутят, что грызун "символизирует" бывшего избранника Шакиры - Жерара Пике, который пытался вернуться к ней после измен. Также они пишут:

"Шакира просыпается утром и видит рядом Пике"

"Я смотрел это больше 14 раз, клянусь, я не вру.. Не могу перестать смеяться!"

"Шакира, когда видит, что Пике пытается подобраться ближе".

Напомним, Шакира прожила с Пике 11 лет. Однако в 2022 году певица узнала, что избранник ей изменял. Звезда ушла от мужчины и выпустила "песню мести", в которой описала все свои эмоции и унизила бывшего. Трек "Music Sessions #53" принес Шакире новую волну славы, благодаря ему она попала в книгу рекордов Гиннеса.

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