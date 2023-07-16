Певица Луна поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram.

Известная певица Луна (Кристина Герасимова) поделилась радостной новостью. Она показала серию новых фото, на которых позирует с "беременным" животиком.

Певица не рассказывала, что ждет ребенка. Она скрывала беременность, но теперь решила признаться. В Stories Луна поблагодарила фанов за поздравления.

Певица отметила, что извиняется перед поклонниками, которые ходили на ее недавние концерты. По словам Луны, она сильно "тупила", потому что ее постоянно тошнило.

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Также певица рассказала о том, как поменялись ее вкусы. Сейчас ей хочется носить спортивную или свободную одежду. От рюшей и кружев ее "тошнит". Помимо этого, Луна пожаловалась на перепады настроения.

Пол ребенка и предполагаемую дату родов певица не раскрыла. Она редко говорит о личной жизни, а потому, вероятно, эти подробности останутся в тайне вплоть до появления малыша на свет.

Кто такая певица Луна

Украинская певица прославилась благодаря песням "Лютики", "Грустный дэнс", Jukebox. С 2012 по 2018 годы Луна жила в браке со скандальным продюсером Юрием Бардашем, который переехал в РФ и поддерживает войну против Украины. От него у нее есть сын Георгий, мальчик появился на свет в 2012 году. В 2021 году Луна вышла замуж за гитариста из своего коллектива Александра Волощука.

Сама Луна выступала на территории страны-агрессора до 24 февраля 2022 года. После начала полномасштабной войны певица осудила путинский режим и поддерживает Украину.

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