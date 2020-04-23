Молодая жена Петросяна показала фото с пакетом на голове

31-летняя жена юмориста похвасталась карантинным "луком".

Жена 74-летнего сатирика Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова в Instagram опубликовала фото, на котором она идет по улице с пакетом на голове.

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По словам девушки, она уже месяц не выходила из дома из-за карантина.

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", — подписала кадр спутница юмориста, вызвав смех у подписчиков.

Ранее СМИ сообщили, что у 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок.