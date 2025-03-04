Пострадавшие утверждают, что они стали жертвами сексуального насилия в возрасте 13-15 лет.

Российского рэпера Oxxxymiron, он же Мирон Федоров, которого ранее объявили в розыск в РФ, обвинили в развращении несовершеннолетних. Сразу три девушки сообщили о сексуальном насилии над ними и рассказали об инциденте, которые произошли несколько лет назад.

На подкасте "Дочь разбойника" российской журналистки Насти Красильниковой вероятные жертвы рассказали, что инциденты произошли в 2008-2013 годах. На тот момент пострадавшим было от 13 до 16 лет. По их словам, рэпер после знакомства с ними был активным в переписках, пытался втереться в доверие, после чего просил девушек присылать ему фото интимного характера и заставлял заниматься с ним сексом.

Одна из пострадавших заявила, что артист изнасиловал ее сразу после своего концерта, когда ей было 16 лет. До этого она несколько лет общалась с музыкантом в социальных сетях. На тот момент Мирон уже был известным рэпером, ему было примерно 20-25 лет.

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"Я разговаривала и с другими женщинами, они не согласились на участие в подкасте. Они рассказали, что кого-то он принуждал к групповому сексу. По словам одной из них, он принуждал ее к неподготовленному анальному сексу с последующими травмами, унижал, заставлял заниматься сексом с другим мужчиной в его присутствии, что-то из этого снималось на камеру", - рассказала журналистка.

Другая девушка показала скриншоты своих переписок со звездой, который просил прислать ему интимные фотографии и откровенно флиртовал с ней. На тот момент она училась в девятом классе. Еще одна вероятная жертва отметила, что три года общалась с исполнителем, а познакомилась с ним еще в 13 лет. В течение этого времени, как она говорит, Oxxxymiron развращал ее и принуждал к интимным связям.

"Человек никогда даже не извинился передо мной. Он развращал с тринадцати? 13, 14, 15, 16 лет, три года это продолжалось, когда я еще училась в седьмом классе", - добавила девушка.

Автор подкаста обратилась за комментарием к самому рэперу. Правда, ответа она не получила, хотя сообщение певец прочитал. Стоит указать, что в последнее время исполнитель почти не выходит на связь. В Instagram его последний пост был опубликован еще в ноябре прошлого года. Тогда он сообщил о переносе концертного тура из-за проблем со здоровьем.

В 2021 году в эмоциональном насилии Федорова также обвинила его бывшая девушка Вера Маркович. Роман с ним она закрутила, когда ей было 15 лет. Ранее девушка утверждала, что музыкант изменял ей и морально давил на нее. После обвинений артист попросил прощения у бывшей и заявил, что их отношения его травмировали также.

Как известно, в 2022 году рэпер осудил полномасштабное вторжение России в Украину. После этого Минюст РФ внес его в список "иностранных агентов". Исполнитель эмигрировал в Европу. Там он провел несколько благотворительных концертов. Собранные средства в размере 60 тысяч долларов Oxxxymiron передал общественной организации в Польше, которая помогала украинским беженцам.

Уже через год Мирон Федоров получил штраф. Его обвинили в призывах к "сепаратизму" из-за антивоенного трека "Ойда". В песне рэпер назвал российского диктатора Путина "старым гномом". Позже стало известно, что против Федорова начато уголовное производство по факту нарушения правил деятельности "иноагента".

Напомним, ранее известная украинская актриса стала жертвой домогательств в театре. Елена Хохлаткина рассказала, что получала неприличные предложения трижды. Произошло это, когда звезда картин "Конотопская ведьма", "Вкус мести", "Авантюра на двоих" только начинала свою звездную карьеру.

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