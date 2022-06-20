Певица с дочками Машей и Алисой сейчас находится за границей.

Украинская певица Оля Полякова сейчас находится во Франции. Туда она уехала с дочками Машей и Алисой практически сразу после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину и начала бомбить мирные города.

В своем Instagram-профиле она показала архивные фото с мужем, который сейчас находится не рядом. Певица написала, что очень скучает по Вадиму.

"Мои дети не видели папу уже 100 дней... Но они знают, что он есть у них, любит их, и очень ждут встречи! Папа для меня - существо метафизическое, я знаю, что он должен быть любящим и надежным, нежным и сильным и всегда быть готовым на все ради своих детей…

Мне так не повезло, я своего отца родного почти не знала, а тот человек, который был способен дать мне любовь, появился в маминой жизни поздно, я выросла… Моим детям повезло, у них прекрасный отец. Выбирала я его, потому что знала, что лучшего отца своим детям мне не найти!", - высказалась Оля.

Напомним, несовершеннолетняя дочь Поляковой рассказала о панических атаках и о том, как из-за них не могла дышать.

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