Дочь звезды Антонина Паперная родила второго малыша.

Украинская актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Внук появился на свет 21 апреля.

Радостную весть звезда подтвердила в комментарии ТСН.uа лично.

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Знаменитость подробности разглашать не стала. Сумская пока скрывает пол ребенка, а также любые другие детали его появления на свет.

Также о пополнении в семье сообщил муж дочери Сумской Антонины Паперной, российский актер Владимир Яглыч. На своей странице в Instagram он разместил кадр из мультфильма "Король лев". Владимир никак не прокомментировал снимок, однако подписчики страницы Яглыча все поняли без слов.

Как сообщал УНИАН, голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом. 36-летняя супруга звезды Алехандра Сильва родила ему второго сына.