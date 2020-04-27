Лохматая и без макияжа: Куриленко показала себя на карантине (фото)

Голливудская актриса украинского происхождения сама себя стрижет во время карантина.

Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко продолжает удивлять поклонников своей натуральной красотой.

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Актриса не боится показывать публике свое лицо без капли макияжа.

Голливудская актриса украинского происхождения опубликовала серию снимков, на которых она изображена без мейкапа да к тому же еще и без прически.

"Сама себе постригла чёлку и на последней фото вы можете увидеть в каком состоянии моя чёлка, когда я просыпаюсь - потому что у меня вьются волосы", - прокомментировала Куриленко.

При этом поклонники засыпали Куриленко комплиментами: "Красавица! Как все украинки", "Ольга, вы прекрасны!", "Без макияжа ты еще лучше", "Естественная красота".

Как сообщал УНИАН, недавно Ольга Куриленко переболела коронавирусом.