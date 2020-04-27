цей матеріал доступний українською

Лохматая и без макияжа: Куриленко показала себя на карантине (фото)

09:30, 27 апреля 2020
Звезды
635 0
Ольга Куриленко сама себя подстригла / Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Читайте такжеОльга Куриленко показала себя без мейкапа (фото)

Актриса не боится показывать публике свое лицо без капли макияжа.

Голливудская актриса украинского происхождения опубликовала серию снимков, на которых она изображена без мейкапа да к тому же еще и без прически. 

"Сама себе постригла чёлку и на последней фото вы можете увидеть в каком состоянии моя чёлка, когда я просыпаюсь - потому что у меня вьются волосы", - прокомментировала Куриленко.

Ольга Куриленко решила самостоятельно укоротить челку / Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

При этом поклонники засыпали Куриленко комплиментами: "Красавица! Как все украинки", "Ольга, вы прекрасны!", "Без макияжа ты еще лучше", "Естественная красота".

Как сообщал УНИАН, недавно Ольга Куриленко переболела коронавирусом

У Куриленко от природы вьющиеся волосы / Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ольга Куриленко топлес