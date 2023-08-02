Ведущий и его избранница взяли мальчика из детдома.

Ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна недавно наконец забрали своего названного сына домой. Мальчик жил в детдоме, а сегодня ему исполнилось 2 годика.

Жена ведущего трогательно поздравила названного сына с днем рождения. Она показала фото с мальчиком, а также отметила, что у ребенка была непростая жизнь.

"Это Марсель. И сегодня ему 2 года. 2 года и переломный момент в жизни. Возможно, он сам выбрал свой путь. Сам писал свою историю двух лет, от которой сжимается сердце и появляется вера в чудо. Сам проходил все эти испытания, чтобы сейчас вдохновлять. Нас и всех, кто следит за его судьбой. Как бы то ни было, я верю, что любовь может все. Даже то, что логика или наука не смогли бы объяснить. А я люблю его всем сердцем, глубоким материнским сердцем", - написала жена ведущего в Instagram.

По словам Инны Мирошниченко, она искренне хочет, чтобы мальчик вырос счастливым. Жена ведущего мечтает о том, что каждый год жизни ребенка будет самым лучшим.

"Я знаю, что каждый следующий год жизни Марселя будет лучше предыдущего. Ведь именно для этого мы встретились. Что он вырастет счастливым, в безусловной поддержке и принятии, в уважении к выборам, решениям и границам. Что рядом всегда будет семья. он избранный. Хоть мы и не выбирали. Живи своей жизнью, сынок! Каждый день! И всегда знай, что у тебя есть мы", - добавила Мирошниченко.

Кроме этого, Мирошниченко посетили студию "Сніданку з 1+1". Они рассказали, что решили усыновить ребенка в начале полномасштабной войны. Когда же они впервые увидели мальчика, то сразу поняли - он их сын.

Напомним, ранее Мирошниченко описал реакцию названного сына на новую жизнь. Мальчик, который уже несколько дней живет в новой семье, начал адаптироваться. Впрочем, ребенок даже не умеет играть игрушками и постоянно хочет есть. Так малыш, по мнению ведущего, реагирует на стресс.

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