Эти селебрити не боятся появиться на публике в странных или чрезмерно открытых костюмах. Это их фишка!

Артисты могут делать что угодно, чтобы привлечь внимание публики. Часто они удивляют своими необычными нарядами. Сегодня мы поговорим о самых откровенных и "голых" костюмах, в которых украинские и мировые известные личности появлялись перед своими фанатами.

Даша Астафьева

Украинская модель известна своими эпатажными образами. Откровенная одежда - это для нее норма. Например, на одном из своих мероприятий она выступала в откровенном боди, поверх которого была натянута сетка. Естественно, обула она туфли на огромной платформе и дополнила образ смелым аксессуаром - чокером.

Майли Сайрус

Она всегда отдавала предпочтение откровенным нарядом, а визитной карточкой стал клип "Wrecking Ball", где певица голая летает на шаре.

Вот еще несколько ее вызывающих аутфитов.

Рианна

Обладательница шикарных форм не скрывает их и с радостью демонстрирует. Некоторые ее образы с красных дорожек вызывают обсуждения у всего мира.

Тина Кароль

Еще одна любительница раззадорить публику - украинская певица Тина Кароль. Она всегда одета стильно и дорого.

Несмотря на то, что боди и чулки - это немного не ее формат, она тоже знает как покорить своего зрителя при помощи откровенных нарядов. Так, она нередко появляется перед фанатами в обтягивающих тесных платьях с акцентом на декольте.

Ким Кардашьян

В мире селебрити Ким - это одна из самых знаменитых обладательниц пышных форм. Поп-дива любит открытые наряды, и нередко появляется в крохотных топах или миниатюрных платьях на красной дорожке. Ее практически не видели в мешковатой одежде!

Напомним, украинка с огромными скулами показала результат очередной операции.

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