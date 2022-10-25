Некоторые известные личности не хотят менять фамилию в связи с выходом замуж или разводом, а другие наоборот - спешат покончить с прошлым.

Некоторые знаменитости предпочитают оставаться на своей фамилии несмотря на свадьбу или развод из-за того, что под ней они более узнаваемы. А некоторые личности расценивают это как новый этап своей жизни и хотят скорее покончить с прошлым. Рассказываем, какие знаменитости меняют фамилию.

Наталья Кличко

Летом Виталий и Наталья Кличко заявили о разводе после 25 лет брака. Она решила оставить старый этап позади и начать писать свою жизнь с чистого листа. Не так давно Наташа сообщила, что вскоре ее фамилия в социальных сетях изменится на девичью - Егорова.

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"В последующие несколько дней вы увидите изменение моего имени на всех моих аккаунтах в социальных сетях и медиа. В течение последних 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из вас знали мое настоящее имя — Наталья Егорова... Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую я начинаю писать с чистого листа под своим собственным именем", - объяснила экс-супруга Виталия Кличко.

Саша Бо

Известная блогерша и предпринимательница Саша Пустовит, которая известна многим под псевдонимом Саша Бо недавно во второй раз вышла замуж. Пустовит - это фамилия ее первого мужа, которую знаменитость после развода оставила. Однако сейчас она - Тарнавская.

Валентина Войтенко

Недавно стало известно, что украинский актер константин Войтенко разводится со своей женой Валентиной. Женщина решила вернуть свою девичью фамилию, и теперь она - Маринина.

Напомним, жена Владимира Остапчука резко ответила поклонникам на фоне слухов о разводе.

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