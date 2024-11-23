Артистка нарвалась на хейт из-за глубокого декольте.

Известная украинская певица Настя Каменских на днях выступила с концертом в Одессе, а после того решила навестить раненых украинских военных, которые восстанавливаются в реабилитационном центре. Все бы ничего, но артистку, которую довольно часто хейтят в сети, снова накрыла волна критики. Причиной стал ее образ на встрече с защитниками.

В своем Instagram исполнительница поделилась кадрами, на которых показалась рядом с воинами в реабилитационном центре. Туда она приехала, чтобы спеть для них свои хиты, поддержать и просто пообщаться с мужчинами.

В частности, на видео, которое опубликовала Настя, видно, что она пела композицию "Тримай", а рядом с ней играл на гитаре музыкант. Военные подпевали звезде и наслаждались временем проведенным с ней. Каменских также успела попозировать на камеру в компании защитников.

Видео дня

"Мы живем во время, когда любая возможность получить положительные эмоции - на вес золота. Общение с нашими военными для меня - это не просто разговор, а мощный обмен энергией. Мы обнимались, пели и шутили вместе и хоть на несколько минут смогли отвлечься от обыденности. Каждый раз когда вижу таких сильных, смелых и непоколебимых людей, осознаю, что хочется брать пример", - написала под видео артистка.

Большинство поклонников оценили поступок Насти и похвалили ее за поддержку военных в сложные времена. Однако были и те, кто буквально "разнес" певицу в комментариях. В частности, им не понравился образ Каменских. В центре исполнительница показалась в белом спортивном костюме с глубоким декольте.

Пользователи считают, что ее одежда была слишком откровенной и ей стоило примерить что-то более закрытое. Не могли они и не вспомнить о ее муже-рэпере Потапе, который во время войны отсиживается за границей:

"Когда муж уклонист, можно и попеть"

"Надо было еще больше грудь вывалить"

"Аж мне стыдно стало, это же надо вывалить грудь, стыд"

"А грудь зачем выставлять перед военными?"

"Декольте слишком откровенное, для такого рода мероприятия"

"Хотя бы сюда на встречу нужно было скромнее одеться"

Сама знаменитость пока что не реагировала на критику в сети. Немало ее подписчиков вступились за нее и указали, что хейтеры просто пытаются "забросать грязью" Настю без причины.

Напомним, ранее автор песни "Доброго вечора, ми з України" высказался о творчестве Каменских. Артем Ткаченко предположил, что могло стать причиной того, что звезда начала работать на испаноязычный рынок.

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