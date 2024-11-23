Известная украинская певица Настя Каменских на днях выступила с концертом в Одессе, а после того решила навестить раненых украинских военных, которые восстанавливаются в реабилитационном центре. Все бы ничего, но артистку, которую довольно часто хейтят в сети, снова накрыла волна критики. Причиной стал ее образ на встрече с защитниками.
В своем Instagram исполнительница поделилась кадрами, на которых показалась рядом с воинами в реабилитационном центре. Туда она приехала, чтобы спеть для них свои хиты, поддержать и просто пообщаться с мужчинами.
В частности, на видео, которое опубликовала Настя, видно, что она пела композицию "Тримай", а рядом с ней играл на гитаре музыкант. Военные подпевали звезде и наслаждались временем проведенным с ней. Каменских также успела попозировать на камеру в компании защитников.
"Мы живем во время, когда любая возможность получить положительные эмоции - на вес золота. Общение с нашими военными для меня - это не просто разговор, а мощный обмен энергией. Мы обнимались, пели и шутили вместе и хоть на несколько минут смогли отвлечься от обыденности. Каждый раз когда вижу таких сильных, смелых и непоколебимых людей, осознаю, что хочется брать пример", - написала под видео артистка.
Большинство поклонников оценили поступок Насти и похвалили ее за поддержку военных в сложные времена. Однако были и те, кто буквально "разнес" певицу в комментариях. В частности, им не понравился образ Каменских. В центре исполнительница показалась в белом спортивном костюме с глубоким декольте.
Пользователи считают, что ее одежда была слишком откровенной и ей стоило примерить что-то более закрытое. Не могли они и не вспомнить о ее муже-рэпере Потапе, который во время войны отсиживается за границей:
- "Когда муж уклонист, можно и попеть"
- "Надо было еще больше грудь вывалить"
- "Аж мне стыдно стало, это же надо вывалить грудь, стыд"
- "А грудь зачем выставлять перед военными?"
- "Декольте слишком откровенное, для такого рода мероприятия"
- "Хотя бы сюда на встречу нужно было скромнее одеться"
Сама знаменитость пока что не реагировала на критику в сети. Немало ее подписчиков вступились за нее и указали, что хейтеры просто пытаются "забросать грязью" Настю без причины.
Напомним, ранее автор песни "Доброго вечора, ми з України" высказался о творчестве Каменских. Артем Ткаченко предположил, что могло стать причиной того, что звезда начала работать на испаноязычный рынок.