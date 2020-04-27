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"Кого языком соблазняешь?": Дорофеева кардинально сменила имидж (фото)

05:55, 27 апреля 2020
Звезды
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Instagram Надя Дорофеева

Серию снимков артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На них Дорофеева позирует с заплетенными маленькими косичками. Звезда одета в ничем не примечательную серую футболку, на ее руках видны многочисленные татуировки. На некоторых фотографиях она кривляется, выставив язык.

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Поклонникам Дорофеевой очень пришлись по душе маленькие косички.

«Кайфую от косичек», «Обожаю косички», «Тебе очень идет с косичками», «Тебе безумно идут эти маленькие косички», «А Надюха не взрослеет», «Кого языком соблазняешь?» - комментировали они.

Фото: Дорофеева/Instagram

Как сообщал УНИАН, известная украинская певица Надя Дорофеева призвала своих подписчиков в Instagram оставаться дома во время карантина, опубликовав сексуальное и одновременно нежное фото.

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Теги: #Надя Дорофеева