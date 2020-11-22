Ролик раскритиковали в соцсетях за съемки на пешеходном мосту на улице Институтской.

Экс-участница группы «Время и Стекло» певица Надя Дорофеева попала в скандал из-за клипа на свою первую сольную песню Gorit.

Читайте также"Новый хит": Надя Дорофеева выпустила первый сольный клипРолик раскритиковали в соцсетях за съемки на пешеходном мосту на улице Институтской. Именно там в 2013-2014 годах происходили трагические события, именно там убили Героев Небесной Сотни.

Пользователи увидели в таком видео пренебрежение к погибшим на Майдане.

Клип Дорофеевой: реакция соцсетей

Клип вызвал негативные эмоции у многих подписчиков певицы: «Танцы на костях расстрелянных в 2014 году», «Циничная ватница», Лучшего места накануне годовщины Майдана не было в Киеве?», «Лучшей локации для клипа в Киеве, чем Институтская, где Небесную Сотню убили, нет?! Дно полное...», «Танцы на костях Небесной Сотни накануне годовщины Майдана. Браво, слышу звук пробитого дна. Жаль, что такие люди еще есть в нашей стране».

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Автор: УНИАН