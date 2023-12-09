Впрочем, сообщение необходимо отправить до конца текущих суток.

Клиенты Monobank получат деньги за сообщение о том, что они любят певицу Надю Дорофееву.

Об этом на концерте Дорофеевой в Киеве объявил основатель Monobank Олег Гороховский. По его словам, все клиенты, которые до полуночи субботы, 9 декабря, напишут боту Monobank в Telegram сообщение с текстом "Я люблю Дорофееву", получат 100 гривень на карточку.

Впрочем, затем на сцену вышел поклонник певицы Роман, который купил на аукционе один из лотов, и объявил, что сумма бонуса за сообщение удваивается. То есть, Monobank пришлет по 200 гривень.

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В общении с УНИАН бот Monobank подтвердил, что деньги за сообщение с текстом "Я люблю Дорофееву" зачислят на карточку завтра, 10 декабря.

Напомним, что после развода с Владимиром Дантесом певица Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Она не часто проводит с ним время из-за плотного графика, однако заметно, что они счастливы вместе.

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