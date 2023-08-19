48-летняя певица очень хочет стать матерью.

Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о своих мечтах. Она хочет стать матерью и отмечает, что очень долго к этому шла.

"Я честно скажу, что для того, чтобы пройти свой опыт, как женщины и как матери, я полностью готова. Определенно, я не идеальна. Но я сделала огромную работу, мне есть за что себя уважать. Я превратила свою жизнь и свой характер совсем в другие. Мне в этом комфортно, это большой путь", - призналась Могилевская в новом интервью для Алексея Суханова.

В прошлом году сестра певицы родила первенца. Могилевская отметила, что не завидует родственнице. По словам звезды, ее сестра очень ждала ребенка, поэтому она за нее искренне радуется.

"Я радуюсь за нее, потому что она действительно хотела ребенка. Кстати, ей за 40. Это очень желанный ребеночек. Но я очень буду радоваться за себя, когда я смогу родить", - пояснила Могилевская.

Также певица рассказала, что желание стать матерью появилось у нее лишь после начала полномасштабной войны РФ против Украины. В первые дни она встретила мужчину, покорившего ее сердце. Сейчас певица очень счастлива в отношениях с ним, однако скрывает от публики, кто именно стал ее избранником.

"У меня никогда не было боли по этому поводу, потому что я хотела, чтобы семья начиналась с отца и женщины, с будущей матери. И только после этого года я действительно серьезно задумалась о том, что я хочу ребенка... Я этой темой серьезно заболела, это стало моим действительно огромным желанием, моей молитвой... К этому я не была готова, и совсем другой женщиной была. Мне все равно, как сложатся обстоятельства. Потому что, может быть, я узнаю, что беременна. Возможно, мы поедем завтра в горячую точку и приедем с малышом, так тоже может быть, или кто-то корзину оставит возле дома", - заявила певица.

Могилевская подчеркнула, что сейчас полностью готова к материнству, а потому верит в то, что родит ребенка. По словам певицы, эта мечта очень для нее важна.

"Это для меня возможность реализовать свой главный потенциал в жизни. У меня столько накопилось, нежности, любви. Я очень хорошо знаю мир, я очень многое могу показать ребенку... Я буду рожать ребенка, потому что я не могу не рожать... Я всегда это чувствовала, я хочу это почувствовать", - резюмировала Могилевская.

Наталья Могилевская личная жизнь

Певица дважды выходила замуж. С 2004 по 2005 годы Могилевская жила в браке с бизнесменом Дмитрием Чалым. В 2006 году звезда вышла за бизнесмена Егора Долинина, с ним она состояла в отношениях до 2011 лет.

В начале полномасштабной войны Могилевская начала встречаться с мужчиной, имя которого она держит в секрете. Певица признает, что очень счастлива.

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