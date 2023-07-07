Актриса возмутила многих пользователей весельем на фоне трагедии во Львове.

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая отдыхала в Турции вместе с сыном и матерью, разозлила сеть. Звезду "распекли" за откровенные танцы в бикини.

Так, Мишина разместила новое видео, на котором она проводила время на пляже. Актриса танцевала рядом с сыном в соблазнительном купальнике. Впрочем, комментаторы этого не оценили.

Многих возмутило, что Мишина демонстрировала веселье в день трагедии во Львове. В ночь на 6 июля оккупанты устроили очередной ракетный удар. В результате атаки погибли люди.

Комментаторы начали писать, что актриса выбрала максимально неуместное время для своих танцев. Кроме этого, Мишину упрекнули в том, что она выбирает слишком откровенные купальники для отдыха с сыном. Пользователи пишут:

"Жесть! Это контент, который мы заслужили в день траура и во время контрнаступления, когда каждый день погибает сколько парней и девушек? Совсем мозги расплавились?!"

"Уже просто мерзко! Никак не хочется брать пример с такой "настоящей украинки"! В день траура хотя бы не танцевала!"

"По-моему, танцующая мама в довольно откровенном купальнике рядом с сыном выглядит довольно странно"

"Неуместный видеоролик. Во Львове люди погибли, вообще они погибают каждый день и везде по Украине от российских ракет, а вы танцуете!"

"Хорошего отдыха, госпожа актриса! Думала, что у вас достаточно мозгов, чтобы не жить напоказ вашу суперскую жизнь, в момент, когда вашу Украину накрывают шахеды, и из тяжелой артиллерии кромсают тех, кто защищает вашу родину".

Сама Мишина на критику не реагирует. Она не отвечает на негативные комментарии, а продолжает рассказывать об отдыхе и том, как она планирует возвращаться в Киев.

Напомним, недавно в сети жестко зайхейтили певицу MARUV.

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