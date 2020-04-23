Мила Йовович показала, как ее 5-летняя дочь развлекается на карантине (фото)

На днях актриса с мужем, Полом Андерсоном и их средней дочерью, 5-летней Дэшиэл, устроили семейные игры во дворе.

Актриса Мила Йовович показала поклонникам, как проводит время со своей семьей во время карантина.

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Так, на днях Мила с мужем, Полом Андерсоном и их средней дочерью, 5-летней Дэшиэл, устроили семейные игры во дворе своего дома, фотографии опубликовали в Instagram.

Маленькая Дэшиэл восторженно выпускала мыльные пузыри, отец наблюдал за этим, а Мила, судя по всему, фотографировала процесс.

"Ничего, кроме как пускать пузыри днем", - прокомментировала снимки Йовович.

Фолловеры страницы Милы поблагодарили ее за то, что она подняла им настроение. А некоторые из фанатов поинтересовался у звездной мамы, кем Дэшиэл мечтает стать, когда вырастет. На что звездная мама ответила: "Она хочет быть щеночком, кексиком и печеньем".

Как сообщал ранее УНИАН, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, 12-летняя Эвер Андерсон пишет забавные сказки. Недавно она рассказала о жизни крыски Поли, ее сестры Молли, лягушки Ларисы и ее брата по имени Маша.