Маша показала видео / instagram.com/mashapolyakova
Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в Instagram видео, на котором она предстала в душе.
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На кадрах молодая девушка поет в ванне, пытаясь сексуально позировать. А затем она начинает поливать себя из душа. Звездная мама достаточно лаконично отреагировала на видео дочери: "Маша, иди спать. Завтра в школу". А вот фанаты попросили девушку не позорить мать.
"Не позорь мать", "Извини за вопрос, но мама не против такого?", "Ну ещё обнаженки не хватает, не по возрасту", "Какое будущее нас ждёт с такой молодежью?", - написали поклонники.
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