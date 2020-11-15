Маша впечатлила фанатов / instagram.com/mashapolyakova
Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша Полякова, опубликовала в Instagram пикантные снимки.
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На кадрах девушка позирует в смежном желтом купальнике. И все бы ничего, если бы 15-летняя Маша не показала свою попу крупным планом. Разумеется, хейтеры не заставили себя долго ждать.
"Мама по попке надает", "Ребенок, что ты постишь?!", "В 15 лет зад выставлять? А потом про педофилов рассказывают", - написали поклонники.
Маша показала попу / instagram.com/mashapolyakova
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