Маша Полякова показала пикантное фото.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша Полякова, опубликовала в Instagram пикантные снимки.

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На кадрах девушка позирует в смежном желтом купальнике. И все бы ничего, если бы 15-летняя Маша не показала свою попу крупным планом. Разумеется, хейтеры не заставили себя долго ждать.

"Мама по попке надает", "Ребенок, что ты постишь?!", "В 15 лет зад выставлять? А потом про педофилов рассказывают", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич