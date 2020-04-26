50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)

В комментариях к снимку пишут, что Маликов "сдает на глазах".

50-летний российский певец Дмитрий Маликов в 90-х был кумиром многих женщин, а позже поражал своей моложавостью. Но в сети появилось фото с заметно постаревшим исполнителем.

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Но старшая дочь артиста Стефания опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с отцом и младшим братом.

"Ты морячка, я моряк", - подписала снимок девушка. Поклонники сразу же обратили внимание на то, что Маликов уже не тот: в его волосах заметна седина, на лице - глубокие морщины. Певец заметно постарел.

Ранее в сети появились фото постаревшей Вари из "Интернов" Кристины Асмус.