50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
15:02, 26 апреля 2020Звезды
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В комментариях к снимку пишут, что Маликов "сдает на глазах".
Маликов заметно постарел / instagram.com/steshamalikova
50-летний российский певец Дмитрий Маликов в 90-х был кумиром многих женщин, а позже поражал своей моложавостью. Но в сети появилось фото с заметно постаревшим исполнителем.
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Но старшая дочь артиста Стефания опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с отцом и младшим братом.
"Ты морячка, я моряк", - подписала снимок девушка. Поклонники сразу же обратили внимание на то, что Маликов уже не тот: в его волосах заметна седина, на лице - глубокие морщины. Певец заметно постарел.
Ранее в сети появились фото постаревшей Вари из "Интернов" Кристины Асмус.
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