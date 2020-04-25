Мадонна показала пикантные снимки с молодым бойфрендом

Звезда поздравила любимого с днем рождения.

Популярная американская певица Мадонна показала пылкие ласки со своим молодым бойфрендом.

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Так, 61-летняя звезда опубликовала серию снимков в инстаграме, в которой позирует с младшим за нее на 35 лет танцовщиком Ахламаликом Уильямсом.

В подписи певица отметила, что ее любимому исполнилось 27 лет. "С днем рождения, моя любовь. Сложно найти лучшего компаньона на время карантина, чем ты", – написала Мадонна.

Поклонники звезды присоединились к поздравлениям и отметили, что Ахламалик – самый счастливый парень планеты. "Самый счастливый парень планеты! С днем рождения", "Маликдонна – лучшая пара", "Вы невероятные", "Это прекрасно! С днем рождения вашу любовь", "Желаю вам неземной любви", – написали восторженные подписчики под публикацией.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Мадонна записала видео и разместила его в инстаграме. На видео она рассказала о совем отношении к коронавирусу. На видео 61-летняя Мадонна сидит обнаженная в наполненной водой ванне с лепестками роз.