Лобода в золотом бикини показала идеальную фигуру (фото)
15:07, 22 апреля 2020Звезды
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Лобода позирует в золотистом бикини, которое во всей красе открывает стройное тело певицы и ее идеальный пресс.
На снимке в Instagram звезда появилась со своей дочерью Евой / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала архивное фото с отдыха.
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На снимке в Instagram звезда появилась со своей дочерью Евой.
На фото запечатлен отдых певицы и ее дочки на яхте в окружении водопада и скал. Лобода позирует в золотистом бикини, которое во всей красе открывает стройное тело певицы и ее идеальный пресс.
"Настроение сегодня ....", - подписала снимок Лобода.
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