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Лобода в золотом бикини показала идеальную фигуру (фото)

15:07, 22 апреля 2020
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На снимке в Instagram звезда появилась со своей дочерью Евой / Instagram Светлана Лобода

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На снимке в Instagram звезда появилась со своей дочерью Евой.

На фото запечатлен отдых певицы и ее дочки на яхте в окружении водопада и скал. Лобода позирует в золотистом бикини, которое во всей красе открывает стройное тело певицы и ее идеальный пресс.

"Настроение сегодня ....", - подписала снимок Лобода. 

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Теги: #певица#Светлана Лобода#Лобода