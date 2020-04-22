Лобода в золотом бикини показала идеальную фигуру (фото)

Лобода позирует в золотистом бикини, которое во всей красе открывает стройное тело певицы и ее идеальный пресс.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала архивное фото с отдыха.

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На снимке в Instagram звезда появилась со своей дочерью Евой.

На фото запечатлен отдых певицы и ее дочки на яхте в окружении водопада и скал. Лобода позирует в золотистом бикини, которое во всей красе открывает стройное тело певицы и ее идеальный пресс.

"Настроение сегодня ....", - подписала снимок Лобода.