'Лизал женскую писю': известный украинский певец рассказал, что делал на съемках клипа

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Солист группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин рассказал об идеи создания нашумевшего клипа на песню "Masandra", где он делал кунилингус.

В интервью УНИАН он признался, что это и была их цель - наделать шума.

"Что касается идеи, то ее мне предложил наш режиссер Инди Хайят. Он мне позвонил и сказал, что у него есть классная идея для клипа, и на нее могу согласиться только я, потому что никто другой на это не пойдет. Он сказал, что нужно будет петь только куплеты, а вместо припева лизать женскую писю. Я сказал, что я в деле, и мы сняли этот клип за шесть дублей. Больше снять возможности не было, потому что делали мы это на пленку. К счастью, у меня это получилось. Запрыгнул в последний вагон, так сказать", - поделился Зезюлин.

Он добавил, что снимать клип было не трудно, ведь это работа.

"Это как кино, когда тебе не всегда нужно делать именно то, что люди потом увидят на экране. Кстати, на нашем OnlyFans вы можете увидеть бэкстейдж всего за 10 долларов в месяц", - отметил артист.

Напомним, солист группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин в интервью УНИАН рассказал об аккаунте на OnlyFans для помощи ВСУ, о свиданиях с девушками, и о планах на ближайшее время.

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