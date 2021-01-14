Таран получила положительный тест после короткого пребывания за границей.

Ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран сообщила, что заболела коронавирусом.

Об этом она написала в своем Facebook в четверг вечером.

Таран уточнила, что не будет участвовать в ближайших эфирах ТСН, так как находится на самоизоляции дома.

"После короткого праздничного отпуска в Турцию я сделала ПЦР-тест и получила положительный результат... И даже несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия - это все равно со мной случилось... У турок в эти праздничные дни был локдаун во всех городах - и он проходит жестче, чем у нас. Например, в субботу и воскресенье все сидят дома, а туристы находятся в гостинице, - выходить нельзя", - рассказала она.

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Таран добавила, что после отпуска успела провести один эфир, а всем контактным лицам рассказала о положительный тест.

"Чувствую себя хорошо. Имею температуру 37,5. Особых симптомов не ощущаю. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины. Скучаю по эфирам и любимым телезрителям. Друзья, привет вам всем! Обещаю набраться сил и вернуться к работе победительницей", - написала ведущая.

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Автор: УНИАН