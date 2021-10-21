Звезда реалити-проекта получила небольшую роль, однако ее все равно радует участие в съемках.

Звезда шоу "Холостячка-1" Ксения Мишина похвасталась осуществлением мечты своего детства. Она снялась в хорроре о Чернобыле и примерила на себя образ роковой героини.

Кровь, синяки и брутальность - довольная Мишина поделилась фото со съемок на своей странице в Instagram.

Так, "Холостячка" получила небольшую роль в англоязычном хорроре "The Chernobyl Fallout". Мишина намекнула, что в фильме будут монстры и даже обряд экзорцизма.

"Вот и сбылась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре "The Chernobyl Fallout". Пусть роль и небольшая (всегда говорю: четко формируйте свои желания), но зато какая…", - написала счастливая звезда реалити-шоу.

На фото со съемок Мишина предстала в необычном для себя образе. Артистка примерила роль брутальной героини, которая явно не боится крови и монстров. Комментаторы отметили, что Мишиной очень идет черный цвет.

"Просто шикарная в любом образе", "Мне вообще кажется, что такой жанр 100% ваш", "Образ органичный интересный Вам идет", - отметили фанаты и похвалили Мишину за новый эксперимент.

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Автор: Полина Кузенко