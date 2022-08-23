73-летняя звезда эстрады Алла Пугачева сейчас находится в Латвии, она решила посетить одно из светских мероприятий. С ней была замечена и ее давняя подруга Лайма Вайкуле, которая, по слухам, лечится от рака.
Аллу Борисовну запечатлел фотограф Māris Morkans. Соответствующие снимки распространили фан-паблики Примадонны.
Пугачева посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова. Для выхода она выбрала черное балахонистое одеяние с капюшоном. В сети сразу же начали ее сравнивать со смертью.
"Косы не хватает", "Алла косу забыла", "Какой кошмар. Восставшие из ада!", "Ужас он и есть ужас..." - пишут в комментариях под фото.
Ранее в сеть "слили" фото Пугачевой, на котором показано ее настоящее, не отфотошопленное лицо. И, правду говоря, оно ужасает и существенно отличается от того, которое привыкла видеть публика. Под глазами Аллы Борисовны огромные мешки, лицо слишком дряблое и обвисшее.