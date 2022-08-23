Примадонна не спешит возвращаться в РФ. Пока муж на гастролях, она посещает светские мероприятия.

73-летняя звезда эстрады Алла Пугачева сейчас находится в Латвии, она решила посетить одно из светских мероприятий. С ней была замечена и ее давняя подруга Лайма Вайкуле, которая, по слухам, лечится от рака.

Аллу Борисовну запечатлел фотограф Māris Morkans. Соответствующие снимки распространили фан-паблики Примадонны.

Пугачева посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова. Для выхода она выбрала черное балахонистое одеяние с капюшоном. В сети сразу же начали ее сравнивать со смертью.

"Косы не хватает", "Алла косу забыла", "Какой кошмар. Восставшие из ада!", "Ужас он и есть ужас..." - пишут в комментариях под фото.

Ранее в сеть "слили" фото Пугачевой, на котором показано ее настоящее, не отфотошопленное лицо. И, правду говоря, оно ужасает и существенно отличается от того, которое привыкла видеть публика. Под глазами Аллы Борисовны огромные мешки, лицо слишком дряблое и обвисшее.

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