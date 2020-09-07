По словам Фреймут, болезнь началась с головной боли.

Известная украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут сообщила, что выздоровела от коронавируса.

Об этом она написала в Instagram, опубликовав также фото негативного ПЦР-теста на наличие COVID-19.

"Друзья, я поборола COVID ... даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным - за любовь и заботу", - написала она.

Фреймут также назвала симптомы, которыми у нее сопровождался коронавирус. По ее словам, все началось с сильной головной боли, впоследствии "начало выкручивать и печь ребра", повысилась температура.

"Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат. Тогда же полностью исчезли запахи. Есть не могла несколько дней - пила много воды и витамин С. Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе - его коварный индивидуальный подход. К кому-то он мягкий, кому-то - роковой", - рассказала она.

Коронавирус у Ольги Фреймут: что известно

О положительном тесте на коронавирус Фреймут сообщила 23 августа.

Несмотря на это, Фреймут и ее партнер Илья Падзина выступили в первом эфире обновленного сезона "Танцев со звездами". Она также выступила и во втором выпуске проекта.

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Автор: Юрий Годован