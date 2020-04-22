"Заторможена и в депрессии": появились свежие данные о состоянии заболевшей коронавирусом Бабкиной

Бабкиной продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, которую несколько раз меняли.

Уже три недели Надежда Бабкина находится в отделении кардиореанимации одной из московских клиник. Певицу лечат от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Недавно звезду отключили от ИВЛ, что медики считают большой победой. Однако, о выписке речи пока не идет.

Об этом пишет "СтарХит".

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«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре, — рассказали в медучреждении. — О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее «сняли с трубы» — отключили от ИВЛ — уже большая победа!»

Бабкиной продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, которую несколько раз меняли. Кроме того, у врачей вызывала опасения тахиаритмия, поэтому они внимательно следят за показаниями сердца Бабкиной. Сейчас народная артистка дышит уже сама — через специальную трубку, вставленную в шею, питается по-прежнему через зонд.

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Площадь поражения легких уменьшается очень медленно, однако доктора зафиксировали минимальную положительную динамику. Температура у Надежды Георгиевны тоже хорошая — в пределах 36-37 градусов, все команды медработников она выполняет. Близкие, коллеги и многочисленные поклонники молятся за певицу, рассчитывая на ее скорейшее выздоровление.