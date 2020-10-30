Литвин подытожила, что "COVID-19 совсем не так страшен, как личное отношение к нему".

Популярная блогер, педагог и бизнес-вумен Зоя Литвин поделилась опытом, как боролась с COVID-19 во время беременности, и дала ценные советы будущим мамам.

Об этом она написала в Instagram.

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По ее словам, сама беременность не ухудшает и не облегчает течение коронавируса. А врачи во всем мире рекомендуют инфицированным мамам рожать и кормить ребенка, делясь антителами.

Литвин напомнила, что противовирусные препараты и антибиотики в таких случаях запрещены.

Как лечат COVID-19 беременные

"Лечат по международным протокалам - "лошадиными" дозами витаминов и микроэлементов: витамин D – около 2000 м.о., цинка 80 мг в день, витамин С — около 1000. А также употреблять много продуктов с кверцетином: красные ягоды, синяя капуста и крымский лук. Можно хоть все вместе, потому что на запах и вкус все равно не чувствуется», – написала Литвин.

Где рожать и что делать до/во время родов

Литвин отметила, что беременных с COVІD-19 сейчас принимают только два государственных роддома в Киеве: №3 и №5.

На последних неделях беременности важно регулярно делать малышу электрокардиограмму. Женщина добавила, что ее врач передал огромный чемодан с необходимым оборудованием, чтобы делать процедуры в домашних условиях.

Литвин подытожила, что COVID-19 "совсем не так страшен, как личное отношение к нему".

"Панический страх создает моральную травму глубже самой болезни. Я уже как огурец, желаю всем здоровья, но вдруг что – KEEP CALM и нарабатываем коллективный иммунитет", - подчеркнула Литвин.

Коронавирус во время беременности: что говорят ученые

Еще в марте в ООН выступили с успокаивающими разъяснениями относительно влияния коронавируса на беременность. В организации предоставили рекомендации беременным женщинам относительно правил безопасности во время пандемии COVID-19. И заверили, что научных доказательств влияния коронавируса на плод нет.

Впоследствии, издание Science писало, что беременные женщины в особой опасности из-за коронавируса. Болезнь уничтожает легкие и влияет на сердечно-сосудистую систему. А эти органы и без того переживают стресс в период вынашивания ребенка.

Исследование Центра контроля и профилактики заболеваний США в сентябре показали, что беременность может сделать женщин более уязвимыми к заражению и началу тяжелой формы болезни по нескольким причинам. Иммунная система во время вынашивания плода находится в подавленном состоянии. Так происходит для того, чтобы предотвратить агрессивную реакцию организма на плод. Однако, этот естественный механизм делает мать более уязвимой к вирусным инфекциям.

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Автор: УНИАН