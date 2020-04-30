"Температура 41": Оля Полякова рассказала, что переболела коронавирусом
Оля Полякова сообщила, что она в тяжелой форме переболела коронавирусом со своей дочкой Алисой. Украинская звезда поделилась историей заражения в прямом эфире с Дмитрием Гордоном.
Суперблондинка каждый вечер ведет трансляции из своего Instagram, где общается со знаменитостями. Гордон и певица обсуждали вопрос о том, когда же закончится карантин в Украине, передает Styler.
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В новом выпуске такого шоу Оля и рассказала, что подцепила COVID-19 во время поездки в США, а именно в Майами.
"Честно? Я уже переболела. Я была в Майами!" - поделилась Полякова.
По словам звезды, она заразилась от младшей дочери. Семья принимала антибиотики, чтобы побороть болезнь.
"Сначала Алиса заболела. 41 градус температура была. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели", — рассказала певица.
Полякова не сообщила, делали ли они с дочерью тесты на определение инфекции.