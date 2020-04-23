Надежда Бабкина впервые вышла на связь с родными после комы

У Бабкиной опровергли сообщения о том, что 70-летняя артистка не может говорить.

Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, впервые после комы вышла на связь и позвонила своему сыну.

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Об этом "РИА Новости" рассказал исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.

Собянин опроверг сообщения о том, что 70-летняя артистка не может говорить. По его словам, Бабкина звонила своему сыну.

"Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку – сыну, все хорошо", – заявил исполнительный директор.