Надежда Бабкина впервые вышла на связь с родными после комы
11:22, 23 апреля 2020Звезды
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У Бабкиной опровергли сообщения о том, что 70-летняя артистка не может говорить.
Бабкина впервые после комы вышла / Instagram Надежда Бабкина
Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, впервые после комы вышла на связь и позвонила своему сыну.
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Об этом "РИА Новости" рассказал исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Собянин опроверг сообщения о том, что 70-летняя артистка не может говорить. По его словам, Бабкина звонила своему сыну.
"Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку – сыну, все хорошо", – заявил исполнительный директор.
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