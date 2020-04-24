"Есть температура": 82-летняя Эдита Пьеха внезапно заболела
09:03, 24 апреля 2020Звезды
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Сейчас певица находится в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом.
Пьехе неожиданно стало плохо / фото УНИАН
Российская певица Эдита Пьеха сильно заболела: артистке неожиданно стало плохо и у нее начала подниматься температура.
Об этом она рассказала в комментарии "Петербургскому дневнику".
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"У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи", – рассказала Пьеха.
Известно, что сейчас певица находится в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Туда артистка уехала еще в конце марта.
"Мне здесь хорошо, надеюсь, коронавирус дорогу сюда не найдет. Есть помощник, водитель, который с удовольствием по моей просьбе привозит продукты. А я не выхожу. Я прошу Бога уберечь меня от этой заразы", – говорила певица.
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