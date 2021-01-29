Зарплату Ее Величество предлагает достойную - 27 тысяч фунтов стерлингов в год, плюс льготы и всевозможные бонусы.

Британская королева Елизавета II ищет специалиста по ведению соцсети Instagram. Помимо ведения публичных аккаунтов Букингемского дворца от успешного кандидата нужно создавать посты и видеоролики, чтобы держать всех сотрудников в курсе последних событий в королевской резиденции.

Объявление о вакансиях было опубликовано на сайте The Royal Household, пишет РБК-Украина.

Зарплату Ее Величество предлагает достойную - 27 тысяч фунтов стерлингов в год плюс льготы и всевозможные бонусы. Пока неизвестно, будет ли успешный кандидат проживать в Букингемском дворце или можно работать удаленно.

Читайте такжеВместе 73 года: опубликован новый снимок королевы Елизаветы II и принца Филиппа (видео)

Сотрудник должен будет создавать контент и разрабатывать стратегию по продвижению и поддержке важных событий и инициатив королевы Елизаветы II.

Также работник должен иметь аналитические способности, чтобы оценивать привлечение аудитории и придумывать идеи будущих постов.

"Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях, от ежегодных мероприятий и брифингов в разовых кампаний, вы примените творческий талант и технические знания для создания разнообразных видео, анимации и иллюстраций. Нужно иметь высшее образование и свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы системным администратором или редактором веб-сайтов или социальных сетей", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Отмечается, что собеседования будут проходить в феврале.

Королевская семья Великобритании: новости на тему

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН