Британская королева Елизавета II ищет специалиста по ведению соцсети Instagram. Помимо ведения публичных аккаунтов Букингемского дворца от успешного кандидата нужно создавать посты и видеоролики, чтобы держать всех сотрудников в курсе последних событий в королевской резиденции.
Объявление о вакансиях было опубликовано на сайте The Royal Household, пишет РБК-Украина.
Зарплату Ее Величество предлагает достойную - 27 тысяч фунтов стерлингов в год плюс льготы и всевозможные бонусы. Пока неизвестно, будет ли успешный кандидат проживать в Букингемском дворце или можно работать удаленно.
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Сотрудник должен будет создавать контент и разрабатывать стратегию по продвижению и поддержке важных событий и инициатив королевы Елизаветы II.
Также работник должен иметь аналитические способности, чтобы оценивать привлечение аудитории и придумывать идеи будущих постов.
"Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях, от ежегодных мероприятий и брифингов в разовых кампаний, вы примените творческий талант и технические знания для создания разнообразных видео, анимации и иллюстраций. Нужно иметь высшее образование и свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы системным администратором или редактором веб-сайтов или социальных сетей", - сказано в сообщении Букингемского дворца.
Отмечается, что собеседования будут проходить в феврале.
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