Ким Кардашьян показала, как она с сестрами выглядела в молодости

39-летняя знаменитость опубликовала старый снимок, на котором запечатлено почти все ее семейство.

Находясь на карантине, многие звезды решили разобрать свои архивы и поделиться с поклонниками давними фотографиями. Не стала исключением и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

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На своей странице в соцсети Instagram 39-летняя знаменитость опубликовала старый снимок, на котором запечатлено почти все ее семейство – сестры Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли, а также брат Роб.

Вероятно, черно-белый кадр был сделан около 15 лет назад.

Многие поклонники признались, что не сразу узнали знаменитых сестер на архивной фотографии – так сильно они изменились за это время. А другие просто поблагодарили Ким за редкий снимок, отметив, как сильно они любят это «звездное» семейство.

У Ким Кардашьян есть две родные сестры и один родной брат – Хлои, Кортни и Роб. Кендалл и Кайли Дженнер – сводные сестры.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Ким Кардашьян показала фигуру в ультраобтягивающем наряде. На серии снимков 39-летняя знаменитость предстала в тоненьком костюме персикового цвета.

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