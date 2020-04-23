Ким Кардашьян показалась в обтягивающем топе и "засветила" грудь (фото)

В сети восхищены тем, как выглядит Ким.

Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала новые сексуальные фото на своей странице в Instagram.

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Так, на ее странице появилась серия снимков, на которых звезда предстала в сером костюме, состоящем из обтягивающего топа и длинной юбки.

Казалось бы, ничего необычного. Но Кардашьян привнесла "изюминку" в этот образ: она вышла в свет без белья. Модель сверкнула сосками сквозь тонкую ткань топа.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась изгибами своего тела, облачившись в белье собственного бренда SKIMS.