Ким Кардашьян показалась в обтягивающем топе и "засветила" грудь (фото)
22:07, 23 апреля 2020Звезды
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В сети восхищены тем, как выглядит Ким.
Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian
Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян опубликовала новые сексуальные фото на своей странице в Instagram.
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Так, на ее странице появилась серия снимков, на которых звезда предстала в сером костюме, состоящем из обтягивающего топа и длинной юбки.
Казалось бы, ничего необычного. Но Кардашьян привнесла "изюминку" в этот образ: она вышла в свет без белья. Модель сверкнула сосками сквозь тонкую ткань топа.
Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian
Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian
Ранее Ким Кардашьян похвасталась изгибами своего тела, облачившись в белье собственного бренда SKIMS.
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