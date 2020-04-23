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Ким Кардашьян показалась в обтягивающем топе и "засветила" грудь (фото)

22:07, 23 апреля 2020
Звезды
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Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian

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Так, на ее странице появилась серия снимков, на которых звезда предстала в сером костюме, состоящем из обтягивающего топа и длинной юбки.

Казалось бы, ничего необычного. Но Кардашьян привнесла "изюминку" в этот образ: она вышла в свет без белья. Модель сверкнула сосками сквозь тонкую ткань топа.

Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian
Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian

Ранее Ким Кардашьян похвасталась изгибами своего тела, облачившись в белье собственного бренда SKIMS.

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Теги: #фото#Ким Кардашьян