Мужчина все же отметил, что имел чувства к звезде.

Кулинар Владислав Мицкевич, который недавно опровергал роман с Олей Поляковой, решил снова заговорить о связи с певицей.

На видео, которое он недавно опубликовал в TikTok, Влад сперва обратился к продюсеру Михаилу Ясинскому, который просил отчетность от Влада за проделанную работу у них в компании.

"Относительно скринов, что я Мише не предоставил таблицу. Я имел право его и послать, и ничего не отправлять, потому что человек, который спонсирует его семью и его находился возле меня. И мне не надо ему нести какие-то доказательства, потому что вот здесь человек мой любимый, с которым мы все обсудили", - отметил Мицкевич и показал фото с Поляковой в постели.

А потом добавил, что все оскорбительные слова в свой адрес он не хочет больше терпеть. Поэтому и решил расставить все точки над "і" и рассказать новые подробности своей личной жизни с Поляковой.

"Теперь относительно того, что я наркоман, алкоголик или как там меня называли... Это все неправда. Мы тогда решили не видеться, потому что расставались. И Оля попросила один день переночевать у нас дома. Я говорю: "Нет вопросов, я поеду. Меня там не будет". Я узнаю, что она там ночует, как вы понимаете, не со своим мужем. Она там была с другом, я это знаю, но меня это возмутило. Я приехал на эмоциях, их там уже не было и записал видео. Мы с Олей прожили полгода, в отношениях мы были больше. Я ее очень сильно любил, много вещей сделал для нее", - подчеркнул Влад.

Мицкевич признался, что ему надоело быть в амплуа любовника, ведь у него были искренние чувства к артистке.

"Почему я на это повелся? Потому что был влюблен. Мне казалось, что мы хотим создать какую-то семью, что-то ценное. Я пытался контактировать со всеми из ее окружения, чтобы было ок. Пытался быть для нее другом, партнером, мужчиной, но это все был туман какой-то".

Что известно о "романе" Мицкевича и Поляковой

В конце марта в сеть попали совместные фото с поцелуями Оли Поляковой и Влада Мицкевича. Тогда заговорили об их романе. Позже сам Мицкевич подтвердил отношения со звездой, но Полякова все опровергла и подчеркнула, что не изменяла своему мужу Вадиму.

Далее Мицкевич извинился перед Олей и отмечал, что это все действие антидепрессантов и алкоголя. Затем продюсер певицы Михаил Ясинский обвинил Влада в непрофессионализме и лжи.

Напомним, ранее кулинар Мицкевич впервые рассказал об экс-жене.

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