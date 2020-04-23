Настя Каменских засветила соблазнительные ножки на фото в спальне
12:56, 23 апреля 2020Звезды
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Певица сфотографировалась в спальне на фоне огромной кровати.
Украинская певица Настя Каменских показала новое фото / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.
Снимок опубликован в ее Instagram.
Instagram Настя Каменских
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Певица сфотографировалась в спальне на фоне огромной кровати. Каменских позировала в короткой черной пижаме, открывающей ее стройные ноги. Девушка собрала волосы в хвост и сделала нежный, почти незаметный макияж.
За три часа снимок собрал более ста тысяч лайков.
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