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Настя Каменских засветила соблазнительные ножки на фото в спальне

12:56, 23 апреля 2020
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Украинская певица Настя Каменских показала новое фото / Instagram Настя Каменских

Снимок опубликован в ее Instagram.

Instagram Настя Каменских

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Певица сфотографировалась в спальне на фоне огромной кровати. Каменских позировала в короткой черной пижаме, открывающей ее стройные ноги. Девушка собрала волосы в хвост и сделала нежный, почти незаметный макияж. 

За три часа снимок собрал более ста тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских