Настя Каменских засветила соблазнительные ножки на фото в спальне

Певица сфотографировалась в спальне на фоне огромной кровати.

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.

Снимок опубликован в ее Instagram.

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Певица сфотографировалась в спальне на фоне огромной кровати. Каменских позировала в короткой черной пижаме, открывающей ее стройные ноги. Девушка собрала волосы в хвост и сделала нежный, почти незаметный макияж.

За три часа снимок собрал более ста тысяч лайков.