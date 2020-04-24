"Такая красивая": Настя Каменских покорила Instagram ярким фото

На снимке Настя запечатлена в простой белой футболке, ее волосы распущены.

32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась милым снимком со своими подписчиками.

Фото она разместила в Instagram.

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На снимке Настя запечатлена в простой белой футболке, ее волосы распущены, выровнены и взъерошены, а на лице есть легкий макияж.

"Вы такая красивая", "Бомба ракета", - написали восторженные подписчики ей в комментариях.

Снимок уже набрал почти сто тысяч лайков.