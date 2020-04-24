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"Такая красивая": Настя Каменских покорила Instagram ярким фото

10:35, 24 апреля 2020
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На снимке Настя запечатлена в простой белой футболке / Instagram Настя Каменских

Фото она разместила в Instagram.

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На снимке Настя запечатлена в простой белой футболке, ее волосы распущены, выровнены и взъерошены, а на лице есть легкий макияж.  

"Вы такая красивая", "Бомба ракета", - написали восторженные подписчики ей в комментариях. 

Снимок уже набрал почти сто тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских