"Такая красивая": Настя Каменских покорила Instagram ярким фото
10:35, 24 апреля 2020Звезды
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На снимке Настя запечатлена в простой белой футболке, ее волосы распущены.
На снимке Настя запечатлена в простой белой футболке / Instagram Настя Каменских
32-летняя украинская певица Настя Каменских поделилась милым снимком со своими подписчиками.
Фото она разместила в Instagram.
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На снимке Настя запечатлена в простой белой футболке, ее волосы распущены, выровнены и взъерошены, а на лице есть легкий макияж.
"Вы такая красивая", "Бомба ракета", - написали восторженные подписчики ей в комментариях.
Снимок уже набрал почти сто тысяч лайков.
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