Певица с детьми выбрали для себя необычное занятие.

Відома українська співачка Камалія прилетіла до Іспанії, аби провести час з 10-річними доньками Арабеллою і Мірабеллою. Артистка показала, який активний відпочинок вони обрали.

Як відомо, діти виконавиці та мільярдера Мохаммада Захура живуть і навчаються у Великій Британії. Однак зараз в них розпочалися канікули. З цієї нагоди зіркова родина вирішила поїхати на відпочинок до сонячної Пальма-де-Майорки.

Камалія часто ділиться своїм особистим життям у соцмережах, як і цього разу. Сім'я вирішила активно та цікаво провести час. Арабелла та Мірабелла обожнюють коней і їздити верхи, тому і в Іспанії випробували свої вміння. До дітей приєдналися і батьки.

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Всі разом вони влаштували кінну прогулянку узбережжям Середземного моря. Співачка у своєму Instagram показала, як вони їздили верхи та милувалися краєвидами навколо.

"Чудово провели час з моїми доньками на неймовірній прогулянці верхи вздовж узбережжя Середземного моря! Три години незабутніх вражень та краси природи", – написала артистка.

До слова, дівчатка живуть разом з батьком у Лондоні. Сама ж Камалія живе в Україні, але часто їздить за кордон навідати доньок. Пара після 20 років шлюбу розлучилася у 2023 році. Однак вони підтримують дружні стосунки і часто проводять разом час.

Нагадаємо, раніше Камалія відповіла, як після розлучення поділила майно з мільярдером Захуром.

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