14 мая Украина победила в финале Евровидения 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

14 мая стало известно, что победу в Евровидении этого года одержала украинская группа Kalush Orchestra. Всего выступление музыкантов оценили в 631 балл. Из них 439 — голоса зрителей, и 192 — баллы от Национального жюри разных стран. УНИАН рассказывает, кто поддержал Украину на конкурсе больше всего.

Какие страны отдали Украине наивысший балл на Евровидении

Максимальные 12 баллов за "Stefania" Kalush Orchestra поставили жюри Польши, Литвы, Румынии, Латвии и Молдовы.

Кому Украина дала наивысший балл на Евровидении

12 баллов Украина присудила Великобритании. Оглашала это солистка группы Go_A Екатерина Павленко.

"Мы никогда не забудем этого. Мы хотим передать слова благодарности всем странам, приютившим наших людей", — сказала артистка.

Представителю этой страны Sam Ryder с песней Space Man букмекеры прогнозировали третье место. Но по результатам голосования жюри и зрителей он занял вторую строчку.

Как проголосовало украинское жюри на Евровидении 2022

Великобритания – 12 баллов

Португалия – 10 баллов

Нидерланды – 8 баллов

Греция – 7 баллов

Швейцария – 6 баллов

Азербайджан – 5 баллов

Швеция – 4 балла

Австралия – 3 балла

Армения – 2 балла

Чехия – 1 балл

Напомним, Kalush Orchestra высказались о победе на Евровидении 2022.

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