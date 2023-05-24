Мартин Скорсезе ранее уже высказывал нашему народу свою поддержку в это непростое время.

Американский режиссер Мартин Скорсезе в Каннах призвал поддержать Украину. Во время пресс-конференции, проведенной в рамках Каннского кинофестиваля Скорсезе сказал, что обеспокоен агрессией России на территории Украины, сообщает Variety.

"Очень взволнован агрессией России, очень нервничаю из-за этой ситуации. Молодое поколение не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей в XIX веке. Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются наладить какой-то демократический процесс", - заявил режиссер.

Мартин Скорсезе призвал весь мир поддерживать Украину.

Видео дня

"Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются присоединиться к демократическим процессам. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Сейчас она глубже и сильнее. Это связано с самыми ценностями того, как вы живете", - резюмировал режиссер фильма "Убийцы цветочной луны".

Напомним, в январе 2023 Мартин Скорсезе обратился к украинцам с мощной речью. Он выразил восхищение мужеством и стойкостью нашего народа перед варварством России.

Вас также могут заинтересовать новости: