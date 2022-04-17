Анжела Перл озвучила все, чего стоит ждать в грядущем месяце.

Известный астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2022 года для всех знаков Зодиака. Карты Таро утверждают, что для Овнов это будет прибыльный месяц, а для Стрельцов - период серьезных семейных изменений.

Овен

Для Овнов в мае судьба уготовила немало изменений. В частности, представители этого знака Зодиака смогут найти немало ресурсов и возможностей для реализации своих давних идей. Кроме того, звезды говорят о появлении в жизни Овнов новых полезных знакомств и шансов, которые нельзя упускать.

Лев

В жизни Львов в мае появится ясность в сложных жизненных ситуациях. Если речь идет о государственных служащих, то их ждет повышение по карьерной лестнице. Если нужно будет решать какие-то семейные вопросы, то стоит обратиться к мудрому человеку из числа людей, которым доверяете.

Стрельцы

Обычно Стрельцы помогают, окружают заботой людей, которых они любят. Однако в мае им самим понадобится помощь. Возможно, даже придется обращаться к специалистам типа психологов. Карты говорят, что Стрельцов ждет стрессовое событие, например, переезд или ответственная покупка. Кроме того, будут нагрузки, связанные с работой. Астролог предупредила Стрельцов: важно правильно рассчитывать свои силы, чтобы не перегрузить себя.

Напомним, ранее УНИАН составил 9 способов, как спасти свой дом и участок.

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