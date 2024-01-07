Мужчина сделал свою подборку претендентов.

Недавно блогер Богдан Беспалов в видео, которое размещено на его YouTube-канале составил свой рейтинг украинских звезд, которые хотят пойти в политику.

Папа-сплетник, как сам себя называет блогер, подчеркнул, что это субъективный перечень, который построен на слухах и догадках.

Влад Яма

Первым он назвал хореографа Влада Яму. По мнению блогера, перед войной мужчина очень хотел попасть в Верховную Раду, но не получилось. Впоследствии Влад уехал в Америку и мечты о политике, вероятно, оставил.

"Скорее всего, даже, если он вернется в Украину, я очень надеюсь, что он не будет вхож ни в шоу-бизнес, ни на телевидение. Этот человек пробил свое дно на максимум", - сказал Беспалов.

Наталья Мосейчук

Далее он вспомнил телеведущую Наталью Мосейчук. Богдан говорит, что о желании женщины попасть в политику знают все.

"Не уверен, что именно под нее будут формировать партию, но она будет одним из главных лиц той политической силы, которая может появиться в будущем", - сказал Беспалов.

Наталья Могилевская

Еще одной претенденткой на роль политика, по словам блогера, может быть певица Наталья Могилевская. Она якобы не единожды говорила о том, что хотела бы стать министром культуры или развивать это направление в политике. Но Беспалов не очень верит в успех этой идеи.

"Наталья, у тебя конечно есть хиты, ты человек с именем, но в то же время, какое Министерство культуры? Какая Могилевская в украинской политике? Даже в контексте культурного сегмента. Я категорически против!"- высказался блогер в видео.

Сергей Притула

Блогер говорит, что в узких кругах поговаривают о мечте Сергея Притулы стать следующим мэром Киева. Однако Богдан не поддерживает это желание.

"Я вообще Притуле не доверяю. Его фонд вызывает очень много вопросов, но почему-то их вслух никто не хочет озвучивать, потому что боятся. За Притулой стоят очень серьезные люди. Притула - человек, который лично у меня вызывает меньше всего уважения и доверия в военное время", - подчеркнул Беспалов.

Рамина Эсхакзай

Мужчина также не верит в политическое будущее блогерши Рамины Эсхакзай, но говорит, что такие слухи ходят давно.

"Рамина и политика – вы серьезно? Давайте тогда Камалию пригласим и сделаем ее премьер-министром Украины", - сказал Богдан.

Маша Ефросинина

Напоследок вспомнил Беспалов и телеведущую Машу Ефросинину. Он говорит, что женщина не просто так возобновила работу собственного фонда.

"Мария либо лично будет пытаться зайти в Верховную Раду, либо захочет создать из своего мужа политический проект. Главное, чтобы потом все деньги шли в семейный бюджет. Да, Маша?"- спросил Богдан.

Блогер подытожил, что все же стоит в политику идти тем, кто имеет хоть небольшой опыт в этом деле. Но он убежден, что люди в его рейтинге все же попадут в Верховную Раду, потому что имеют большую аудиторию и за них будут голосовать.

Напомним, недавно Беспалов также говорил о любовницах в украинском шоу-бизнесе.

Вас также могут заинтересовать новости: